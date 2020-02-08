Афера на 37 миллионов гривен: украинцы в Боснии "обчистили" банкоматы "Сбербанка"

В Боснии трое украинский ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка". Злоумышленники похитили 2,7 миллиона конвертируемых марок (более 37 миллионов гривен).

Полиция задержала двух злоумышленников, еще одному удалось скрыться, сообщает Zurnal.

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Подозреваемым удалось "очистить" не менее 23 банкоматов "Сбербанка". Украинцы сняли деньги в таких городах: Брчко, Ораши, Тузли, Сараево, Киселяку, Крешево, Хаджич и других.

В общем злоумышленники похитили 2,7 миллиона конвертовних марок. А это более 37 миллионов гривен. На опустошение банкоматов мужчины потратили 53 часа. Однако российский "Сбербанк" не сразу заметил исчезновение денег. Произошло это после того, как соответствующее сообщение прислала в банк полиция.

Что известно о злоумышленниках и их задержании

Подозреваемые – Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко – въехали в Боснию и Герцеговину утром 31 января. Они попали в страну из Сербии через пограничный переход.

Бойко и Зайцева арестовали после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться. Полиция сообщает, что он в Венгрии. Правоохранители нашли у задержанных примерно 100 тысяч марок. Где остальные деньги – неизвестно.

Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией.

Обратите внимание! Ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Интересно, что ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии. Однако украинцы ограбили только "Сбербанк".