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      Афера на 37 мільйонів гривень: українці у Боснії "обчистили" банкомати "Сбербанку"

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      Українці "обчистили" банкомати "Свербанку" у Боснії / sbank.online

      У Боснії троє українців пограбувати 23 банкомати російського "Сбербанку". Зловмисники викрали 2,7 мільйона конвертовних марок (понад 37 мільйонів гривень).

      Поліція затримала двох зловмисників, ще одному вдалося втекти, повідомляє Zurnal.

      Читайте також: Як одесит обікрав банк на понад мільйон гривень

      Підозрюваним вдалося "обчистити" щонайменше 23 банкомати "Сбербанку". Українці зняли гроші у таких містах: Брчко, Ораші, Тузлі, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі та інших.

      Загалом зловмисники викрали 2,7 мільйона конвертовних марок. А це понад 37 мільйонів гривень. На спустошення банкоматів чоловіки витратили 53 години. Однак російський "Сбербанк" не одразу помітив зникнення грошей. Сталося це після того, як відповідне повідомлення надіслала у банк поліція. 

      Що відомо про зловмисників та їхнє затримання

      Підозрювані – Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко – в'їхали в Боснію і Герцеговину вранці 31 січня. Вони потрапили в країну з Сербії через прикордонний перехід.

      Бойка і Зайцева заарештували після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренку вдалося сховатися. Поліція повідомляє, що він в Угорщині. Правоохоронці знайшли у затриманих приблизно 100 тисяч марок. Де решта грошей – невідомо.

      Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією.

      Зверніть увагу! Пограбовані банкомати належать фірмі Payten. Цікаво, що її обладнанням користуються й інші банки в Боснії. Однак українці пограбували лише "Сбербанк".

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Боснія і Герцеговина Банки Гроші Новини Росії
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