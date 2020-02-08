Афера на 37 мільйонів гривень: українці у Боснії "обчистили" банкомати "Сбербанку"

У Боснії троє українців пограбувати 23 банкомати російського "Сбербанку". Зловмисники викрали 2,7 мільйона конвертовних марок (понад 37 мільйонів гривень).

Поліція затримала двох зловмисників, ще одному вдалося втекти, повідомляє Zurnal.

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Підозрюваним вдалося "обчистити" щонайменше 23 банкомати "Сбербанку". Українці зняли гроші у таких містах: Брчко, Ораші, Тузлі, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі та інших.

Загалом зловмисники викрали 2,7 мільйона конвертовних марок. А це понад 37 мільйонів гривень. На спустошення банкоматів чоловіки витратили 53 години. Однак російський "Сбербанк" не одразу помітив зникнення грошей. Сталося це після того, як відповідне повідомлення надіслала у банк поліція.

Що відомо про зловмисників та їхнє затримання

Підозрювані – Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко – в'їхали в Боснію і Герцеговину вранці 31 січня. Вони потрапили в країну з Сербії через прикордонний перехід.

Бойка і Зайцева заарештували після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренку вдалося сховатися. Поліція повідомляє, що він в Угорщині. Правоохоронці знайшли у затриманих приблизно 100 тисяч марок. Де решта грошей – невідомо.

Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією.

Зверніть увагу! Пограбовані банкомати належать фірмі Payten. Цікаво, що її обладнанням користуються й інші банки в Боснії. Однак українці пограбували лише "Сбербанк".