Афера с платежками: почему украинцы переплачивают за газ

Украинцам приходят квитанции с завышенной суммой к оплате. Завышенные счета присылают частные облгазы: у нас таких большинство. 70 % из них принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу.

Например, если по счетчику нужно оплатить 700 гривен, то облгаз, ничего не объясняя, требует 1000. В "Нафтогазе" такие счета называют фиктивными.

Читайте также: Облгазы Фирташа искусственно создают украинцам виртуальные долги за газ, – "Нафтогаз"

Львовский облгаз шокировал львовян тарифами и доплюсовал к стоимости использованного топлива непонятный коэффициент. Жительница города Любовь Гамалий обычно платит за газ 400 гривен в месяц согласно показаниям счетчика, и на этот раз получила квитанцию на 1078 гривен. В облгазе так и не объяснили, что это за коэффициент.



Любов Гамалий из Львова

На самом деле поставщик переложил на плечи пользователей стоимость газа, который был утрачен во время транспортировки. В Нацкомиссии по энергетике и коммунальных услуг объяснили, что сделали это незаконно.

В Житомире облгаз придумал другую схему обогащения. Там пользователей заставляют за свой счет заменить счетчики на цифровые, хотя эти расходы должен оплачивать поставщик топлива. В облгазе также требуют, чтобы люди покупали приборы только у одной фирмы. Тех, кто отказывается, шантажируют.

Такое происходит не только в Житомире. Недавно мне рассказывали о похожих историях в Ивано-Франковске и в Черкассах. Жителей ставят перед выбором: или платить, или облгазы будут действовать по полной процедуре и тогда через месяц после отключения газа его, возможно, вернут обратно,

– рассказала нардеп Виктория Войцицкая.

И львовский, и житомирский облгазы принадлежат Дмитрию Фирташу, который начал массово скупать их еще в 2010 году, когда "Нафтогаз" простил облгазам 7,5 миллиардов гривен долга.



Дмитрий Фирташ

О честной конкуренции во время приватизации тогда речь не шла. Уже в конце 2013 года Фирташ контролировал 70% рынка, а некоторые из облгазов официально принадлежат его партнерам. След олигарха прослеживается и в минимум трех предприятиях, зарегистрированных в оффшорах.

Дмитрий Фирташ контролирует 70 % рынка

Государство на сегодня контролирует только три облгаза. В частности "Нафтогаз" вывел из сферы влияния Фирташа "Кировоградгаз". В собственности бывших регионалов, а также Сергея Курченко и его соратников остается еще с десяток предприятий. Остальные принадлежат бизнесменам.

Немало предприятий – в собственности бизнесменов и бывших регионалов

Государство не наказывает частных поставщиков за манипуляции со счетами и счетчиками, а лишь просит вернуть пользователям деньги. По закону украинцы уже три года могут менять поставщика услуг, если недовольны его работой. Однако частные облгазы этому всячески препятствуют.

Этот процесс довольно сложный и длительный. В любой момент монополист может сказать, что перекрывает поставки газа из-за того, что вы еще не поменяли себе поставщика,

– прокомментировала Войцицкая.

Депутат прошла эту сложную процедуру. Теперь газ в ее квартиру поставляет уже не "Киевоблгаз" Дмитрия Фирташа, а государственный "Нафтогаз". Однако часто потребителям приходится подавать в суд, чтобы расторгнуть договор.

Единственный реальный выход из сложившейся ситуации – дождаться 2020 года, когда, согласно решению правительства, у нас должна выровняться цена. Тогда любой сможет продавать вам газ,

– отметил руководитель проектов и программ DiXi Group Роман Ницович.

Эксперт убежден, что сейчас конкуренцию облгазам может составить только "Нафтогаз" Украины, а уже после 2020 года на рынок начнут приходить международные трейдеры.

Читайте также: Почему газ в Украине не голубого цвета: в "Нафтогазе" дали объяснения

От такой конкуренции украинцы только выиграют. Но не в цене за газ, которая должна оставаться рыночной, а в уровне сервиса. В "Нафтогазе" уже подтвердили полномасштабные планы по выходу на розничный рынок, в частности по продаже газа для населения.