Почему газ в Украине не голубого цвета: в "Нафтогаз" дали объяснения

В "Нафтогаз Украины" опубликовали ответ на вопрос многих украинцев, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше. В компании заверили, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах греются дольше по нескольким другим причинам.

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе", – отметили в "Нафтогазе".

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Там также заверили, что украинцы получают газ из той же трубы, что и европейцы.

"Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что вероятной причиной того, что конфорка горит неправильно является загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которая контролируется облгазами.

Відповідаємо на найпоширеніші запитання:

Чи "бодяжать" газ?

Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.

К слову, в ноябре государственная компания "Укргаздобыча" открыла четвертое с начала 2018 года месторождение газа в Харьковской области.