Почему газ в Украине не голубого цвета: в "Нафтогаз" дали объяснения
В "Нафтогаз Украины" опубликовали ответ на вопрос многих украинцев, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше. В компании заверили, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах греются дольше по нескольким другим причинам.
Об этом компания сообщила в Twitter.
"Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе", – отметили в "Нафтогазе".
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Там также заверили, что украинцы получают газ из той же трубы, что и европейцы.
"Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", – говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" заявили, что вероятной причиной того, что конфорка горит неправильно является загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которая контролируется облгазами.
К слову, в ноябре государственная компания "Укргаздобыча" открыла четвертое с начала 2018 года месторождение газа в Харьковской области.
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