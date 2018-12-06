Чому газ в Україні не блакитного кольору: у "Нафтогазі" дали пояснення

У "Нафтогаз України" опублікували відповідь на питання багатьох українців, чому газ змінив колір, а їжа готується довше. У компанії запевнили, що природний газ неможливо розбавити, а чайники на плитах гріються довше з кількох інших причин.

Про це компанія повідомила у Twitter.

"Газ – це не молоко і не пиво. Спроба його розбавити може призвести до катастрофи", – наголосили у "Нафтогазі".

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Там також запевнили, що українці отримують газ із тієї ж труби, що і європейці.

"Якість газу контролюється при вході в розподільні мережі з ГТС. Хімічний склад контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам", – мовиться у повідомленні.

У "Нафтогазі" заявили, що ймовірною причиною того, що конфорка горить неправильно є забрудненість газової плити, недостатня кількість кисню у кухні, або низький тиск у мережі, який контролюється облгазами.

Відповідаємо на найпоширеніші запитання:

Чи "бодяжать" газ?

Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.

До слова, у листопаді державна компанія "Укргазвидобування" відкрила четверте з початку 2018 року родовище газу в Харківській області.