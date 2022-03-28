Всю жизнь бегут от войн

Саид и Масума Хоссейни с конца 2021 года жили в Киеве. В украинской столице они воспитывали 2 детей.

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За свою жизнь Хоссейни трижды были беженцами:

в 1979 году, когда советская армия ворвалась в Афганистан, семья переехала в Иран. Хоссейни вернулись на родину, когда ситуация стала стабильной;

когда террористическая группировка "Талибан" пришла к власти, семья снова сбежала в Иран и вернулась домой лишь в 2001 году;

Хоссейни снова должны были бежать из Афганистана, когда летом 2021 года талибы вернулись к власти.

В Украине семья получила статус беженцев, однако долго прожить не смогла. Хоссейни пришлось снова бежать от войны. Кстати, сначала афганцы не планировали никуда ехать, потому что считали, что война быстро закончится. Однако на эвакуации настаивала их дочь, живущая в Канаде.

Я пыталась их успокоить, говоря: "Вы пережили столько войн. Вы можете пережить и эту",

– рассказала Фатема.

Во время эвакуации семье много помогали украинцы. Фатема восхищается добротой народа и благодарит всех за неравнодушие к ее родным. Теперь Хоссейни находятся в Варшаве и планируют ехать в Канаду к дочери.