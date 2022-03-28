Усе життя втікають від воєн

Саїд та Масума Хоссейні з кінця 2021 року жили в Києві. В українській столиці вони виховували 2 дітей.

До теми Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України

За своє життя Хоссейні тричі були біженцями:

у 1979 році, коли радянська армія вдерлася в Афганістан, сім'я переїхала в Іран. Хоссейні повернулися на батьківщину, коли ситуація стала стабільною;

коли терористичне угруповання "Талібан" прийшло до влади, родина знову втекла в Іран і повернулося додому лише у 2001 році;

Хоссейні знову мусили втікати з Афганістану, коли влітку 2021 року таліби повернулися до влади.

В Україні сім'я отримала статус біженців, однак довго прожити не змогла. Хоссейні довелося знову втікати від війни. До речі, спершу афганці не планували нікуди їхати, бо вважали, що війна швидко завершиться. Однак на евакуації наполягала їхня донька, яка живе в Канаді.

Я намагалася їх заспокоїти, кажучи: "Ви пережили стільки війн. Ви можете пережити і цю",

– розповіла Фатема.

Під час евакуації родині багато допомагали українці. Фатема захоплюється добротою народу й дякує усім за небайдужість до її рідних. Тепер Хоссейні перебувають у Варшаві й планують їхати в Канаду до доньки.