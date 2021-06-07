О взрыве авто и жертвах издание пишет со ссылкой на слова губернатора района Кайсар Абдула Баки Хашими.

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Подрыв автомобиля в Афганистане

В районе Кайсар неподалеку от районного управления полиции подорвалась машина. Хашими заявил, что в результате взрыва погибли 10 сотрудников афганских сил безопасности. В то же время другие источники утверждают, что число жертв может достигать 30.

Кроме этого, по меньшей мере 20 представителей сил безопасности захватили в плен во время нападения, еще 18 – получили ранения.

Кайсар 6 июня был на грани захвата талибами.

Талибы захватывают отдельные районы Афганистана: что известно

Вечером 4 июня талибы захватили район Доаб. Правительственные силы покинули его после 20 дней сопротивления. "Талибан" заблокировал маршруты поставок в Доаб, заставив правительство эвакуироваться.

Этот район стал третьим, захваченным талибами с вечера 3 июня. Перед этим "Талибан" занял еще 2 района на юге провинций Забул и Урузган.

Обратите внимание! Недавно в центре Афганистана взорвалась придорожная бомба. На нее наехал автобус, в котором находились сотрудники местного университета. Погибли по меньшей мере 3 преподавателя, еще 15 – получили ранения.