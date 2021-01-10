В Афганистане снова теракт: в результате подрыва бомбы погибли 3 человека
В Кабуле 10 января на установленной возле дороги бомбе подорвался автомобиль. Погиб представитель сил общественной безопасности Афганистана и еще 2 человека.
В Кабуле на бомбе подорвался автомобиль
Теракт организовали против представителя сил общественной безопасности Афганистана Зиа Вадана, который ранее был журналистом. Об этом сообщает "Голос Америки".
Ранее В столице Афганистана взорвалась бомба: есть погибшие, также застрелили прокурора
Возле дороги установили бомбу, которая вызвала взрыв автомобиля. В результате погиб Зиа Вадан и еще 2 человека, которые были в машине.
Представитель министра внутренних дел страны сообщил, что еще 1 пассажир авто получил ранение.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
Что говорит президент Афганистана
Ашраф Гани "категорически осудил террористический акт". Глава государства обвинил в нем талибов, с которыми афганские официальные лица недавно возобновили мирные переговоры в Катаре.
Всплеск насилия со стороны талибов противоречит духу приверженности миру и указывает на то, что группировка по-прежнему придерживается своей воинственной позиции,
– отметил Гани.
И добавил, что боевики убивают невинных и наносят ущерб общественным объектам.
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