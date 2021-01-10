В Кабуле 10 января на установленной возле дороги бомбе подорвался автомобиль. Погиб представитель сил общественной безопасности Афганистана и еще 2 человека.

В Кабуле на бомбе подорвался автомобиль

Теракт организовали против представителя сил общественной безопасности Афганистана Зиа Вадана, который ранее был журналистом. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее В столице Афганистана взорвалась бомба: есть погибшие, также застрелили прокурора

Возле дороги установили бомбу, которая вызвала взрыв автомобиля. В результате погиб Зиа Вадан и еще 2 человека, которые были в машине.

Представитель министра внутренних дел страны сообщил, что еще 1 пассажир авто получил ранение.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Что говорит президент Афганистана

Ашраф Гани "категорически осудил террористический акт". Глава государства обвинил в нем талибов, с которыми афганские официальные лица недавно возобновили мирные переговоры в Катаре.

Всплеск насилия со стороны талибов противоречит духу приверженности миру и указывает на то, что группировка по-прежнему придерживается своей воинственной позиции,

– отметил Гани.

И добавил, что боевики убивают невинных и наносят ущерб общественным объектам.

Обратите внимание! В столице Афганистана во время взрыва на площади Спин Калай 20 декабря погибли 9 человек, еще 20 получили ранения. Причиной взрыва стало покушение на парламентария Хана Мохаммада Вардака.