У Кабулі 10 січня на встановленій біля дороги бомбі підірвався автомобіль. Загинув представник сил громадської безпеки Афганістану та ще 2 людей.

У Кабулі на бомбі підірвався автомобіль

Теракт організували проти представника сил громадської безпеки Афганістану Зіа Вадана, який раніше був журналістом. Про це повідомляє "Голос Америки".

Раніше У столиці Афганістану вибухнула бомба: є загиблі, також застрелили прокурора

Біля дороги встановили бомбу, яка спричинила вибух автомобіля. У результаті загинув Зіа Вадан та ще 2 людей, які були в машині.

Представник міністра внутрішніх справ країни повідомив, що ще 1 пасажир авто отримав поранення.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Що каже президент Афганістану

Ашраф Гані "категорично засудив терористичний акт". Глава держави звинуватив у ньому талібів, з якими афганські офіційні особи нещодавно відновили мирні переговори у Катарі.

Сплеск насильства з боку талібів суперечить духу прихильності миру і вказує на те, що угруповання як і раніше дотримується своєї войовничої позиції,

– зазначив Гані.

Та додав, що бойовики вбивають безневинних і завдають шкоди громадським об’єктам.

Зверніть увагу! У столиці Афганістану під час вибуху на площі Спін Калай 20 грудня загинули 9 людей, ще 20 – отримали поранення. Причиною вибуху став замах на парламентаря Хана Мохаммада Вардака.