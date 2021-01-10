В Афганістані знову теракт: внаслідок підриву бомби загинули 3 людей
У Кабулі 10 січня на встановленій біля дороги бомбі підірвався автомобіль. Загинув представник сил громадської безпеки Афганістану та ще 2 людей.
У Кабулі на бомбі підірвався автомобіль
Теракт організували проти представника сил громадської безпеки Афганістану Зіа Вадана, який раніше був журналістом. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Біля дороги встановили бомбу, яка спричинила вибух автомобіля. У результаті загинув Зіа Вадан та ще 2 людей, які були в машині.
Представник міністра внутрішніх справ країни повідомив, що ще 1 пасажир авто отримав поранення.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.
Що каже президент Афганістану
Ашраф Гані "категорично засудив терористичний акт". Глава держави звинуватив у ньому талібів, з якими афганські офіційні особи нещодавно відновили мирні переговори у Катарі.
Сплеск насильства з боку талібів суперечить духу прихильності миру і вказує на те, що угруповання як і раніше дотримується своєї войовничої позиції,
– зазначив Гані.
Та додав, що бойовики вбивають безневинних і завдають шкоди громадським об’єктам.
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