Украина всегда активно экспортировала зерно кранам Африки. Из-за полномасштабного нападения России, блокирования Черного моря и кражи оккупантами сотен тысяч тонн украинского зерна могут спровоцировать очень сложный продовольственный кризис во многих странах.

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Обращение Зеленского к странам Африки

Президент Украины Владимир Зеленский имел возможность выступить перед участниками Африканского Союза. Он заверил – только война и Россия воспрепятствовали экспорту украинского зерна.

Африка практически в заложниках. В заложниках у тех, кто развязал войну против нашего государства. Это жестокая, захватническая война. Российские войска пришли на нашу землю и хотят покорить наших людей,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что для многих эта война может показаться далекой, но ее последствия уже стали глобальными. Особенно это заметно в продовольственном секторе. Нехватка продуктов из-за развязанной Россией войны и спровоцированные этим высокие цены уже ощущаются на всех континентах.

"По экспертным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависит жизнь около четырехсот миллионов человек в разных странах мира.

И если бы не российская война против Украины, просто не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наши фермеры в этом году должны собрать рекордный урожай. Если бы не нападение России – ни о каком дефиците продуктов не могло бы быть и речи.

Он также призвал участников Африканского Союза поддерживать Украину во всех международных структурах. Только совместными усилиями удастся преодолеть кризис и найти решение для решения продовольственной проблемы.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты уменьшили свою корабельную группировку в Черном море. Впрочем, угроза ракетных обстрелов сохраняется.

Россияне совершенно не беспокоятся о своих солдатах. Стало известно, что они бросили умирать сотни оккупантов в Первомайске.

Смотрите выступление Владимира Зеленского перед странами-участницами Африканского Союза