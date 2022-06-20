Україна завжди активно експортувала зерно кранам Африки. Через повномасштабний напад Росії, блокування Чорного моря та крадіжку окупантами сотень тисяч тонн українського зерна можуть спровокувати дуже складну продовольчу кризу у багатьох країнах.

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Звернення Зеленського до країн Африки

Президент України Володимир Зеленський мав нагоду виступити перед учасниками Африканського Союзу. Він запевнив – лише війна та Росія стали на заваді експорту українського зерна.

Африка фактично в заручниках. В заручниках у тих, хто розв’язав війну проти нашої держави. Це жорстока, загарбницька війна. Російські війська прийшли на нашу землю і хочуть підкорити наших людей,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що для багатьох ця війна може здаватися далекою, але її наслідки вже стали глобальними. Особливо це помітно у продовольчому секторі. Нестача продуктів через розв'язану Росією війну та спровоковані цим високі ціни вже відчуваються на усіх континентах.

"За експертними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу.

І якби не російська війна проти України, просто не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку", – запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що наші фермери цього року мали зібрати рекордний врожай. Якби не напад Росії – про жоден дефіцит продуктів не могло б й бути мови.

Він також закликав учасників Африканського Союзу підтримувати Україну в усіх міжнародних структурах. Лише спільними зусиллями вдасться подолати кризу та знайти рішення для розв'язання продовольчої проблеми.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти зменшили своє корабельне угруповання у Чорному морі. Втім, загроза ракетних обстрілів зберігається.

Росіяни абсолютно не турбуються про своїх солдатів. Стало відомо, що вони покинули помирати сотні окупантів у Первомайську.

Дивіться виступ Володимира Зеленського перед країнами-учасницями Африканського Союзу