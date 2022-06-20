За даними джерел 24 каналу, понад 800 поранених доставили до Первомайська упродовж 15 травня – 15 червня. "Двохсотими" стали вже 128 загарбників. Всі інші поранені загарбники чекають, що буде далі: вдасться вижити без ліків та допомоги чи доведеться їхати додому у пакетах.

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Росії настільки байдуже на своїх людей, що їм навіть не намагаються допомогти. Часто пораненим, яких ще можна врятувати, приписують "поранення, не сумісне з життям". Без медикаментів та належної допомоги вони помирають у муках. Дехто просто стікає кров'ю.

Окрім того, Росія не забезпечує своє "гармане м'ясо" навіть продуктами. Багато поранених окупантів проводять останні дні у голоді.

Зауважте! Росіяни вже не знають, що робити з кількістю трупів. Зокрема, у Мелітополі стихійний морг створили на території місцевого м'ясокомбінату. Водночас навіть цього місця не вистачило, тому окупанти масово шукають вільні холодильники. Тим часом у рефрижераторах Укрзалізниці станом на середину червня залишаються 107 мішків з рештками російських окупантів. Росії вони не потрібні.

У Херсон тіла окупантів звезли "КамАЗами"

На Півдні окупанти також зазнають колосаних втрат. До Херсона, наприклад, їх звезли цілою колоною "КамАЗів". Точну кількість загиблих наразі не встановили. Водночас трупів було так багато, що їх просто скидали одне на одне. У Херсоні – вже справжня літня спека. Тіла загарбників – швидко розкладаються.

Загальні втрати ворога

Станом на 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати вже 33 800 російських загарбників. Окрім того, знищили:

танків – 1477 (+9),

бойових броньованих машин – 3588 (+11),

артилерійських систем – 749 (+4),

РСЗВ – 238 (+3),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3),

крилатих ракет – 130 (+0),

кораблів /катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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