Международно признанное правительство Ливии и общественные организации все громче жалуются на российскую оккупацию. Российских военных, поддерживающих идеолога войны в Ливии Халифа Хафтара, обвиняют в захвате земель и ресурсов Ливии.

На этот раз к ливийскому правительству присоединился и муфтият Ливии – исламская религиозная организация на определенной территории. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

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Совет муфтиев Ливии издал фетву (это такой богословско-правовой акт в исламе – 24 канал) о противостоянии российской оккупации. Это должен делать каждый, кто хочет защищать свою веру и землю.

Российское вторжение имеет целью лишь контроль за территориями и ресурсами. Это заметно в действиях наемников в городах, аэропортах и ​​нефтяных месторождениях нашей страны,

– говорится в фетве.

В резолютивной части отмечается, что мусульмане должны приложить усилия для борьбы с российскими наемниками и избегать любых форм торговли с ними.

Что Россия делает в Ливии

Эта североафриканская страна, где продолжается гражданская война, также стала жертвой вмешательства России. На ее территории "работают" наемники российского ЧВК "Вагнера".

В ходе гражданской войны россияне поддерживают Халифа Хафтара – главнокомандующего армии, который выступил против конституционного правительства. Он видит себя "сильным лидером" Ливии.

Недавно российские наемники захватили крупнейшее нефтяное месторождение "Аш-Шарара". Тогда и стали известны истинные намерения России – она ​​воюет в Ливии не за моральные принципы, а лишь за контроль над ресурсами.

Расстояние от столицы России к столице Ливии: карта

Война в Ливии: коротко

Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства национального согласия.

Сараджа поддерживают Турция, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии в нарушение эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ЧВК "Вагнера" ​​воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.