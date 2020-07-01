Міжнародно визнаний уряд Лівії і громадські організації все гучніше скаржаться на російську окупацію. Російських військових, що підтримують ідеолога війни в Лівії Халіфа Хафтара, звинувачують у захопленні земель і ресурсів Лівії.

Цього разу до лівійського уряду приєднався й муфтіят Лівії – ісламська релігійна організація на певній території. Про це пише турецьке видання Anadolu.

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Рада муфтіїв Лівії видав фетву (це такий богословсько-правовий акт в ісламі – 24 канал) про протистояння російській окупації. Це має робити кожен, хто прагне захищати свою віру й землю.

Російське вторгнення має на меті лише контроль за територіями й ресурсами. Це помітно в діях найманців у містах, аеропортах і нафтових родовищах нашої країни,

– мовиться у фетві.

У резолюючій частині наголошується, що мусульмани повинні докласти зусиль для боротьби з російськими найманцями й уникати будь-яких форм торгівлі з ними.

Що Росія робить в Лівії

Ця північноафриканська країна, де триває громадянська війна, також стала жертвою втручання Росії. На її території "працюють" найманці російського ПВК "Вагнера".

У ході громадянської війни росіяни підтримують Халіфа Хафтара – головнокомандувача армії, що виступив проти конституційного уряду. Він бачить себе "сильним лідером" Лівії.

Нещодавно російські найманці захопили найбільше нафтове родовище "Аш-Шарара". Тоді й стали відомі справжні наміри Росії – вона воює в Лівії не за моральні принципи, а лише за контроль над ресурсами.

Відстань від столиці Росії до столиці Лівії: карта

Війна в Лівії: коротко

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа й очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради й уряду Національної згоди.

Сараджа підтримують Туреччина, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.