Чиновники до 1 апреля 2021 года вынуждены опубликовать обновленную электронную декларацию. Некоторые чиновники отличились экзотическими предпочтениями и довольно своеобразным видением роскоши.

Так депутат Харьковского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Саид Джавид задекларировал чипованого африканского льва. Министр экологии Роман Абрамовский указал патент на изобретение, а мэр Днепра не скрыл вертолет, коллекционные автомобили и билет на полет в космос.

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В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов располагает коллекцией фарфоровых статуэток и библиотекой из 20 тысяч книг. Несколько скромнее библиотека у Руслана Стефанчука – 5 тысяч экземпляров научной литературы, зато у парламентария есть старинная икона.

Кто нажил имущество до работы в парламенте

Впрочем, большинство депутатов скромно разводят руками, мол, за зарплату народного избранника много не купишь.

"К сожалению или к счастью, я не разбогател, авто новых нет, мотоциклов и яхт – тоже", – отмечал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Поэтому в целом, почти все депутаты заверили, что все нажили до карьеры в парламенте.

Это унаследованное имущество. У меня есть половина квартиры в Раве-Русской, половина квартиры в Броварах, 2 земельных участка, примерно 10 соток и 2 земельных участка по 2 гектара. Все это – во Львовской области,

– рассказала народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук.

Новое авто Арахамии и 28 миллионов Разумкова

В то же время декларация Давида Арахамии пополнилась внедорожником, после скандала со штрафом за парковку. На пешеходном переходе глава фракции "Слуга народа" тогда оставил незадекларированный Land Cruiser. Он уверял, что авто принадлежит жене, еще у депутата есть:

квадроцикл;

ювелирные изделия;

часы;

458 тысяч зарплаты.

Председатель Верховной Рады задекларировал более существенную сумму – 28 миллионов гривен наличными.

Дмитрий Разумков задекларировал 28 миллионов гривен / Фото "Украинской правды"

"550 тысяч гривен, это то, что я получил, работая в стенах Верховной Рады Украины. Был продан дом, примерно 1,7 миллиона, а остальные средства – вернулись, был долг передо мной еще с 2016 года", – отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Задекларированные коллекции Авакова и куртка Степанова

Почти такая же зарплата – пол миллиона гривен за год – у премьер-министра. В то же время у Арсена Авакова примерно 200 тысяч долларов и еще 200 тысяч гривен он держит в драгоценных металлах.

150 тысяч евро – в итальянском банке, и это не все деньги. Глава МВД также имеет коллекции:

картин;

золотых монет;

вина;

икон;

мебели.

Также говорится об антикварном зеркале, шубах и часах.

У Арсена Авакова есть коллекция картин / Фото пресс-службы МВД

Министра здравоохранения видели в куртке, которую журналисты оценили в 620 тысяч гривен. Впрочем, глава Минздрава заверил, что нет такой дорогой одежды. Поэтому в своей декларации указал только 2 шубы и с десяток часов.

Последствия решения Конституционного суда

Впрочем, даже если чиновники забыли указать куртку или имение, то им фактически это сойдет с рук, ведь после решений Конституционного Суда Украины за ложь в декларациях не сажают за решетку, а лишь ограничивают волю.

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Уголовная ответственность начинается только, если чиновник соврет более чем на 6 миллионов гривен. Поэтому не страшно забыть указать в декларациях автомобиль или куртку итальянского бренда.

КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала