Предварительно причины инцидента не известны. Однако Турецкая береговая охрана рассказала, что затонувшее судно заметили ориентировочно в 3:47 5 апреля, пишет 24 Канал.
Важно В Босфоре заметили находящееся под санкциями российское судно с оружием, – СМИ
Африканское судно затонуло в Турции
Турецкая береговая охрана рассказала, что, как только они получили данные о том, что коммерческое грузовое судно Joe 2 под флагом Гвинеи-Бисау вот-вот затонет в районе Кумлуджа провинции Анталия, то совершили общий экстренный вызов всем судам в регионе. Кроме того, немедленно направили туда:
- 1 корвет береговой охраны;
- 7 катеров;
- 2 вертолета;
- 1 самолет.
Береговая охрана в море с вертолета заметила двух членов экипажа, их спасли и доставили врачам. Еще трех человек спасло коммерческое судно, курсировавшее в том регионе.
Турецкая береговая охрана сообщила, что всего на судне находились 14 членов экипажа. Поиски еще девяти пропавших – продолжались.
Все члены экипажа были гражданами Сирии. Из-за трагедии главная прокуратура Кумлуджи начала расследовать дело.
Согласно предварительным данным, судно затонуло в 37 километрах от побережья Анталии.
Судно следовало в Украину
Согласно Hurriyet, турецкие власти рассказали, что судно направлялось из турецкого порта Искендерун в Измаил в Украине.
Стоит добавить, что из-за войны судна заходят в Украину по так называемому "зерновому коридору". Его согласовали в рамках Черноморской зерновой инициативы.
В порту Стамбула горело судно под флагом России
В начале марта в порту Стамбула загорелось 120-метровое судно под флагом России. Тогда на борьбу с огнем отправили пожарных из нескольких районов Стамбула.
Однако в СМИ написали: "В порту Стамбула горит 120-метровое рыболовное судно под флагом России. На вора и лодка горит".
Тогда не сообщалось, какие последствия этого пожара для корабля под вражеским флагом.