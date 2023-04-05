Предварительно причины инцидента не известны. Однако Турецкая береговая охрана рассказала, что затонувшее судно заметили ориентировочно в 3:47 5 апреля, пишет 24 Канал.

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Африканское судно затонуло в Турции

Турецкая береговая охрана рассказала, что, как только они получили данные о том, что коммерческое грузовое судно Joe 2 под флагом Гвинеи-Бисау вот-вот затонет в районе Кумлуджа провинции Анталия, то совершили общий экстренный вызов всем судам в регионе. Кроме того, немедленно направили туда:

1 корвет береговой охраны;

7 катеров;

2 вертолета;

1 самолет.

Береговая охрана в море с вертолета заметила двух членов экипажа, их спасли и доставили врачам. Еще трех человек спасло коммерческое судно, курсировавшее в том регионе.

Турецкая береговая охрана сообщила, что всего на судне находились 14 членов экипажа. Поиски еще девяти пропавших – продолжались.

Все члены экипажа были гражданами Сирии. Из-за трагедии главная прокуратура Кумлуджи начала расследовать дело.

Согласно предварительным данным, судно затонуло в 37 километрах от побережья Анталии.

Судно следовало в Украину

Согласно Hurriyet, турецкие власти рассказали, что судно направлялось из турецкого порта Искендерун в Измаил в Украине.

Стоит добавить, что из-за войны судна заходят в Украину по так называемому "зерновому коридору". Его согласовали в рамках Черноморской зерновой инициативы.

В порту Стамбула горело судно под флагом России

В начале марта в порту Стамбула загорелось 120-метровое судно под флагом России. Тогда на борьбу с огнем отправили пожарных из нескольких районов Стамбула.

Однако в СМИ написали: "В порту Стамбула горит 120-метровое рыболовное судно под флагом России. На вора и лодка горит".

Тогда не сообщалось, какие последствия этого пожара для корабля под вражеским флагом.

Обратите внимание! 18 марта 2023 года "зерновое соглашение" продлили еще на 120 дней. Это произошло фактически перед завершением срока действия "зернового коридора". Однако в России заявили, что якобы соглашение продлили только на 60 дней. В качестве доказательства Кремль показал письмо постпреда России в ООН Василия Небензи и послов России в Турции и Беларуси.