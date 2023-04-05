Попередньо, причини інциденту не відомі. Однак Турецька берегова охорона розповіла, що затонуле судно помітили орієнтовно о 3:47 5 квітня, пише 24 Канал.

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Африканське судно затонуло в Туреччині

Турецька берегова охорона розповіла, що, як тільки вони отримали дані про те, що комерційне вантажне судно Joe 2 під прапором Гвінеї-Бісау ось-ось затоне в районі Кумлуджа провінції Анталія, то зробили загальний екстрений виклик усім суднам у регіоні. Окрім того, негайно скерували туди:

1 корвет берегової охорони;

7 катерів;

2 вертольоти;

1 літак.

Берегова охорона у морі з гелікоптера помітила двох членів екіпажу, їх врятували та доставили лікарям. Ще трьох людей врятувало комерційне судно, яке курсувало в тому регіоні.

Турецька берегова охорона повідомила, що загалом на судні було 14 членів екіпажу. Пошуки ще дев'ятьох зниклих – тривали.

Усі члени екіпажу були громадянами Сирії. Через трагедію головна прокуратура Кумлуджі почала розслідувати справу.

Згідно з попередніми даними, судно затонуло за 37 кілометрів від узбережжя Анталії.

Судно прямувало в Україну

Згідно з Hurriyet, турецька влада розповіла, що судно прямувало з турецького порту Іскендерун до Ізмаїла в Україні.

Варто додати, що через війну судна заходять в Україну по так званому "зерновому коридору". Його погодили у межах Чорноморської зернової ініціативи.

У порту Стамбула горіло судно під прапором Росії

На початку березня в порту Стамбула загорілось 120-метрове судно під прапором Росії. Тоді на боротьбу з вогнем відправили пожежників з декількох районів Стамбула.

Проте у ЗМІ написали: "У порту Стамбула горить 120-метрове рибальське судно під прапором Росії. На злодія і човен горить".

Тоді не повідомляли, які наслідки цієї пожежі для корабля під ворожим прапором.

Зверніть увагу! 18 березня 2023 року "зернову угоду" продовжили ще на 120 днів. Це відбулось фактично перед завершенням терміну дії "зернового коридору". Проте у Росії заявили, що нібито угоду продовжили тільки на 60 днів. Як доказ, Кремль показав лист постпреда Росії в ООН Васілія Небензі та послів Росії в Туреччині та Білорусі.