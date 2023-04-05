Попередньо, причини інциденту не відомі. Однак Турецька берегова охорона розповіла, що затонуле судно помітили орієнтовно о 3:47 5 квітня, пише 24 Канал.
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Африканське судно затонуло в Туреччині
Турецька берегова охорона розповіла, що, як тільки вони отримали дані про те, що комерційне вантажне судно Joe 2 під прапором Гвінеї-Бісау ось-ось затоне в районі Кумлуджа провінції Анталія, то зробили загальний екстрений виклик усім суднам у регіоні. Окрім того, негайно скерували туди:
- 1 корвет берегової охорони;
- 7 катерів;
- 2 вертольоти;
- 1 літак.
Берегова охорона у морі з гелікоптера помітила двох членів екіпажу, їх врятували та доставили лікарям. Ще трьох людей врятувало комерційне судно, яке курсувало в тому регіоні.
Турецька берегова охорона повідомила, що загалом на судні було 14 членів екіпажу. Пошуки ще дев'ятьох зниклих – тривали.
Усі члени екіпажу були громадянами Сирії. Через трагедію головна прокуратура Кумлуджі почала розслідувати справу.
Згідно з попередніми даними, судно затонуло за 37 кілометрів від узбережжя Анталії.
Судно прямувало в Україну
Згідно з Hurriyet, турецька влада розповіла, що судно прямувало з турецького порту Іскендерун до Ізмаїла в Україні.
Варто додати, що через війну судна заходять в Україну по так званому "зерновому коридору". Його погодили у межах Чорноморської зернової ініціативи.
У порту Стамбула горіло судно під прапором Росії
На початку березня в порту Стамбула загорілось 120-метрове судно під прапором Росії. Тоді на боротьбу з вогнем відправили пожежників з декількох районів Стамбула.
Проте у ЗМІ написали: "У порту Стамбула горить 120-метрове рибальське судно під прапором Росії. На злодія і човен горить".
Тоді не повідомляли, які наслідки цієї пожежі для корабля під ворожим прапором.