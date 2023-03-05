Про те, що судно, яке перебуває під санкціями США пройшло Босфором, повідомили спостерігачі Bosphorus Observer. Судно слідує із сирійського Тартуса до російського Новоросійська.

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Судно слідує із Сирії у Росію

"Репатріація військової техніки: судно під російським прапором Sparta IV, що належить SC SOUTH LLC, що перебуває під санкціями Скарбниці США, пройшло через Босфор у бік Чорного моря шляхом з Тартуса в Новоросійськ з військовим вантажем. Цивільне судно лише за назвою", – написали спостерігачі.

За даними російських публічних джерел, судно приходило з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу, а потім одержало новий вантаж на військово-морській базі Росії.

Російське судно пройшло через Босфор / Фото Bosphorus Observer

Галузевий портал NavalNews інформує, що для проходу через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра. Це означає велике завантаження.

До входу в Босфор 1 березня 2023 року Sparta IV йшла у супроводі ракетного корвета ВМФ Росії "Стерегущий". Судно швидко й тихо пройшло через Босфор у темний час доби. Очікується, що воно розвантажиться в Новоросійську, базі, яка бере активну участь у вторгненні в Україні.

Туреччина закрила водний шлях між Середземним і Чорним морями для російських військових кораблів, але на допоміжні та торгові судна це не поширюється.

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