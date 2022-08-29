росія переправляла ракети для підтримки війни проти України "під покровом темряви". Відомо, що протока Босфор є єдиним водним шляхом, що з'єднує Середземне море з Чорним.

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росія проігнорувала заборону Туреччини

Невдовзі після вторгнення росії в Україну Туреччина закрила Босфор для військових кораблів. Це зупинило російський флот від посилення своїх військово-морських сил, але, очевидно, ненадовго.

За попередніми даними, росія відправила систему ППО С-300 зі своїх баз у Сирії до Чорного моря. "Спарта II" мала прибути в Новоросійськ, російський порт і головну військово-морську базу поблизу Керченського мосту.

Можливо, ракети С-300 мають зміцнити оборону біля Керчі. Адже в Криму посилюється активність українських безпілотників.

Відомо, що судно відчалило з Тартуса в Сирії. Воно почало плавання 20 серпня і пройшло Босфор вночі з 24 на 25 серпня. А вже 27 серпня – зайшов у Новоросійськ.

Судно "Спарта II" належить міноборони росії. Воно перебуває під санкціями США. Екіпаж судна – цивільний, але вантаж часто військовий.

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