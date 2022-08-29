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До теми росія завдала терористичний удар по Сарнах, "бавовна" в окупантів: основне за 186 день війни

05:40 Очільник Луганської ОВА пояснив, що робота партизанів в регіоні є цілим рухом. Додав, що наші бійці готують окупантам "сюрпризи" на Луганщині.

Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вважали, що вони глибоко в тилу російської армії. Але іноді то колаборанти вмирали, або них виникали проблеми з логістикою. Адже партизанський рух, окрім іншого, розклеював листівки, проявляв себе і знищував логістичні інфраструктурні об'єкти ворога.

04:14 У Херсоні вночі 29 серпня лунали дуже потужні вибухи. Очевидці повідомили, що "прильоти" знищили ворожу військову частину.

За інформацією очевидців, надточний удар знищив ворожу військову частину на вулиці Паровозній, де було багато російських військових. Після цього більшість із них поповнили лави "двохсотих".

03:00 В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні 28 серпня була складною, але контрольованою.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по російських опорних пунктах та скупченнях ворожої живої сили, озброєння та техніки.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи скоригували кількість окупантів на правому березі Дніпра. Підтверджені втрати ворога за добу на Півдні становлять:

41 загарбник,

2 безпілотні літальні апарати,

танк Т-72,

РСЗВ "Ураган",

зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1",

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С",

станція радіоелектронної боротьби,

6 одиниць автобронетехніки.

02:09 Доба 29 серпня почалася для росіян неспокійно. Після опівночі в багатьох тимчасово окупованих містах почали повідомляти про потужні вибухи. Ймовірно, ЗСУ знову працюють по позиціях загарбників.

Зокрема, "бавовна" трапилася у Новій Каховці. За словами місцевих, там працювала ППО загарбників. Окрім Нової Каховки, вибухи вкотре пролунали й в Антонівці. Також "бавовна" трапилася в Олешках. Повідомляють, що вибухи там були доволі потужними.

02:04 Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що неподалік міста пролунали вибухи, внаслідок яких гауляйтеру повибивало вікна. Мовиться про юрія радькова.

00:33 Після ракетного обстрілу в Сарнах вдалось відновити електропостачання. Також відомо, що всі мирні люди вціліли.

Ударною хвилею у декількох десятках будинків повибивало скло в дерев'яних вікнах, зірвало шифер та двері. Руйнувань житлових будинків не було, тож люди залишились у своїх домівках.