Пресс-служба миссии MINUSMA сообщила, что вертолет разбился не в результате аварии. Он перевернулся после посадки из-за сильного ветра.
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В Мали разбился вертолет миссии MINUSMA
В результате инцидента никто не погиб, а также не было пожара. Все находившиеся на борту благополучно вышли из воздушного судна.
В Мали перевернулся украинский вертолет / Фото MINUSMA
По предварительной информации, пострадали два человека. Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Остальные пассажиры и члены экипажа практически не пострадали.
Ветер перевернул украинский вертолет в Мали / Фото MINUSMA
Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что ведомство сейчас собирает информацию об инциденте, произошедшем в Мали. В МИДе призвали дождаться официального сообщения.
Пока нет информации, были ли граждане Украины на борту вертолета. Отметим, что на хвосте, вероятно, Ми-8 заметен украинский флаг.
Что такое миссия MINUSMA
- Миссия MINUSMA (Международная миротворческая миссия Организации Объединенных Наций в Мали) является миротворческой операцией ООН, созданной в 2013 году для поддержания мира и стабильности в Мали.
- Главная цель миссии состоит в содействии политическому процессу, защите гражданского населения, обеспечению безопасности и поддержке восстановления государственности и развития в стране.
- MINUSMA сосредотачивается на размещении миротворческих сил, обеспечении безопасности и стабильности в опасных регионах Мали, выполнении миротворческих операций, содействии гуманитарным мерам и защите прав человека.
- Миссия также сотрудничает с правительством Мали, региональными организациями и другими международными партнерами для достижения стабильности и мира в регионе. Украина также участвовала в миссии MINUSMA.