Обращение к Альянсу обнародовали и афроукраинцы, которые являются свидетелями преступлений захватчиков. Видео опубликовали на странице Минобороны.

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Обращение проиллюстрировали кадрами разрушенных городов

В Украине проживает 30 тысяч африканцев и 40 тысяч афроукраинцев. Несколько из них – разных по профессии и возрасту, для которых украинская земля является родной, рассказали миру о войне. Кое-кто из спикеров проживал в Харькове – который находится под вражеским огнем.

К НАТО обратился и нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк, а также музыкант Мирослав Кувалдин. Все они отметили, что 24 февраля проснулись не от звука будильника, а от бомб, которые взорвались неподалеку от их домов.

Мои дети прячутся в подвале, а я вступил в ряды территориальной обороны. Я буду драться за независимость Украины,

– сказал Кувалдин, которого война заставила поменять гитару на оружие.

У всех афроукраинцев единственная просьба к Альянсу: защитить их дом, который они любят больше всего, и закрыть небо над Украиной.

Смотрите эмоциональное обращение афроукраинцев в НАТО:

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