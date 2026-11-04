Вел слежку под видом таксиста: агент ФСБ получил 15 лет за попытку убийства руководителя СБУ

Контрразведка своевременно раскрыла замысел россиян и задержала пособника врага в апреле этого года. Как сообщили в СБУ, мужчину признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Как таксист работал на врага?

Следствие установило, что злоумышленник попал в поле зрения российской спецслужбы из-за антиукраинских комментариев в телеграм-каналах. К сотрудничеству его привлек знакомый – бывший житель Краматорска, который еще в 2014 году уехал во временно оккупированную часть Донецкой области и начал работать на ФСБ.

Сначала агент корректировал вражеские удары по прифронтовому райцентру. Во время рабочих поездок с клиентами он фиксировал сосредоточение личного состава и военной техники украинских подразделений, а затем отмечал координаты на Google-картах.

Впоследствии российские кураторы поручили своему сообщнику подготовить покушение на одного из руководителей регионального управления СБУ.

Для подготовки убийства мужчина следил за маршрутами передвижения офицера и выяснял места его пребывания, используя свой автомобиль в качестве прикрытия.

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Связь с российским куратором предатель поддерживал через отдельный телефон, который никогда не брал с собой на разведывательные вылазки и прятал в тайнике под полом своей квартиры.

Суровое наказание для предателя

По материалам Службы безопасности суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование дела проводили контрразведчики и следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Кроме того, в начале ноября в Одессе разоблачили бывшего моряка, который и наводил дроны в на позиции противовоздушной обороны.