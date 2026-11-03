Наводив дроны на ПВО: в Одессе задержали бывшего моряка за сотрудничество с ФСБ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Adv

популярные видео

Как агент ФСБ корректировал удары по Одессе?

По информации СБУ, мужчина собирал данные о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, чтобы помочь россиянам наводить на них реактивные беспилотники.

Для этого он передвигался по Одессе и ее окрестностям на велосипеде, скрытно фотографируя и снимая на видео места расположения потенциальных целей.

Скриншоты переписки с российским агентом / Фото СБУ

1 2 3 1 / 3

Следствие установило, что российская спецслужба завербовала мужчину после его списания с судна. Посредником выступил его знакомый – бывший одесский милиционер, который уехал в Россию.

Кроме того, правоохранители зафиксировали, что подозреваемый неоднократно выражал поддержку кремлевскому режиму в кругу своих знакомых.

Что грозит задержанному?

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства. Также правоохранители приняли меры по обеспечению безопасности пунктов базирования Сил обороны в районе его разведывательной деятельности.

Реклама

В ходе обысков у мужчины изъяли видеокамеру и смартфон, которые, по версии следствия, он использовал для сбора информации и скрытой связи с ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе задержали российского агента, который устанавливал GPS-трекеры на бензовозы. Тогда враг планировал вычислить координаты топливных баз для нанесения массированных ракетно-дроновых ударов.