Устанавливал "маячки" на бензовозах: в Одессе задержали предателя, который "охотился" на нефтебазы

В Одессе задержали предателя / СБУ
В Одессе СБУ задержала российского агента, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. Злоумышленник прикрепил устройства к двум бензовозам, чтобы противник мог определить координаты южных нефтебаз.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Благодаря упреждающим действиям сотрудники спецслужбы своевременно обнаружили шпионские устройства, демонтировали их и задержали фигуранта. В случае получения координат оккупанты планировали нанести по топливным хранилищам массированные ракетно-дроновые удары.
популярные видео
Что известно о деятельности корректировщика
Вражеские задачи выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, который подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.
После отчисления за академическую неуспеваемость молодой человек искал легкие заработки в телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала фигурант фиксировал последствия атак по Одессе, а для конспирации постоянно менял способы передвижения по городу.
Впоследствии куратор из России поручил ему выявить украинские нефтебазы для корректировки ударов реактивными дронами и ракетами. Следуя инструкциям врага, агент приобрел GPS-трекеры с удаленным доступом, настроил их и прикрепил к военному топливозаправщику и гражданскому бензовозу.
В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности, а следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении в государственной измене.
Ранее правоохранители задержали 18-летнего одессита, который и готовил теракт в Киеве. Кроме того, в Одессе разоблачили торговую представительницу, которая и наносила удары по порту.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter