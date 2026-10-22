Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как агент корректировал удары по инфраструктуре?

18-летний одессит попал в поле зрения врага после увольнения из почтового отделения, когда искал быстрые деньги в телеграм-каналах.

Следствие выяснило, что в августе 2026 года молодой человек скорректировал атаку российских реактивных беспилотников по логистическому почтовому терминалу в Одессе. Помимо передачи координат этого важного гражданского хаба, агент активно искал боевые позиции украинской ПВО и разведывал территории местных оборонных предприятий.

Впоследствии по заданию кураторов он отправился на поезде в Днепр, где осмотрел и передал россиянам данные о еще нескольких целях.

Как СБУ задержала российского агента: смотреть видео





Позже агента отправили в Киев для организации покушения. Напротив подъезда выбранной жертвы он установил замаскированную видеоловушку: камеру наблюдения вместе с powerbank спрятал в коробку из-под сока и тщательно обклеил корой дерева. С помощью этого устройства оккупанты рассчитывали фиксировать точный распорядок дня и маршруты киевлянина.

Чтобы забрать отснятые материалы и отправить их российским спецслужбам, подозреваемый принес устройство обратно во временное жилье. Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника с поличным как раз перед передачей итогового отчета, изъяв шпионскую технику и мобильный телефон с доказательствами переписки.



Задержание вражеского агента, готовившего теракт / Фото СБУ

Что грозит злоумышленнику?

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд уже отправил фигуранта под стражу без права на залог, теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в столице правоохранители обезвредили двух рецидивистов, которые планировали уничтожить здания ТЦК. Также в Ровно контрразведка задержала завербованного студента, который по схожей схеме спрятал камеру наблюдения в коробку из-под сока и пытался взорвать автобус с военными.