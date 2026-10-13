Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о попытке теракта?

Российские спецслужбы пытались устроить теракт в Ровно и уничтожить подразделение украинских военных во время их переезда. Для этого завербованный молодой человек заложил самодельную бомбу под пассажирский автобус и установил скрытую камеру для слежения.

Однако контрразведке СБУ удалось выявить злоумышленника. Исполнителем оказался студент одного из столичных университетов, который искал легкий заработок в телеграм-каналах. Правоохранители вовремя обнаружили взрывчатку и задержали молодого человека на автовокзале, когда тот пытался сбежать в Киев.

После вербовки российские кураторы отправили злоумышленника в Ровно. Там он арендовал квартиру и взял из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Чтобы увеличить площадь поражения, бомбу дополнительно обложили двумя стеклянными бутылками с горючим веществом.

Агент заложил взрывчатку под автобус, на котором должны были перевозить военнослужащих ВСУ в пункт постоянной дислокации. Напротив парковки он спрятал в коробку из-под сока телефонную камеру. Она должна была работать как видеоловушка, чтобы россияне могли дистанционно наблюдать за посадкой солдат и взорвать транспорт прямо во время движения.

СБУ нейтрализовала российский план / Фото Службы безопасности

Во время задержания у студента изъяли смартфон, с которого он уже успел отчитаться перед кураторами о проделанной работе. Агенту сообщили о подозрении в покушении на совершение террористического акта.

Молодой человек находится под стражей без права на залог, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным контрразведки, это уже четвертый теракт, который удалось предотвратить в Ровно с начала 2026 года.

Отметим, что российские спецслужбы активно вовлекают молодежь в преступления. В частности, в Хмельницком 16-летний подросток изготовил бомбу а для убийства военнослужащего. Парень приехал в город, приобрел необходимые компоненты и, следуя инструкциям куратора из России, собрал самодельное взрывное устройство.