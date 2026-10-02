Как сообщает Служба безопасности Украины, 16-летний житель Черновцов готовил теракт по заказу российских спецслужб. Парень приехал в город, приобрел необходимые компоненты и, следуя инструкциям куратора из России, собрал самодельную бомбу.

Каковы подробности подготовки теракта?

Готовую взрывчатку подросток усилил металлическими гайками для нанесения большего ущерба. После этого он получил координаты тайника, откуда взял тротил с электродетонатором, и заложил туда полностью готовое устройство.

Этот тайник предназначался для другого российского агента, который должен был непосредственно взорвать украинского защитника.

Чтобы враг мог следить за тайником, юноша закрепил на дереве неподалеку смартфон с функцией удаленного доступа. Выполнив задание, он вызвал такси и поехал на местную автостанцию, надеясь первым же рейсом сбежать обратно на Буковину.

Задержание и наказание

Правоохранители действовали на опережение и задержали парня прямо на автовокзале. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами общения с российскими кураторами, которых он нашел через телеграм-каналы в поисках легкого заработка.



Россияне завербовали подростка в Украине / СБУ

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права на залог, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители предотвратили серию убийств в Запорожье. Там российские спецслужбы завербовали двух местных юношей, которые через сайты знакомств заманивали украинских военных в засады.