Як повідомляє Служба безпеки України, 16-річний мешканець Чернівців готував теракт на замовлення російських спецслужб. Хлопець приїхав до міста, придбав необхідні компоненти та за інструкцією куратора з Росії зібрав саморобну бомбу.

Які деталі підготовки теракту?

Готову вибухівку підліток посилив металевими гайками для більшої шкоди. Після цього він отримав координати таємної схованки, звідки забрав тротил з електродетонатором, і заклав туди повністю готовий пристрій.

Цей схрон призначався для іншого російського агента, який мав безпосередньо підірвати українського захисника.

Щоб ворог міг стежити за схованкою, юнак закріпив на дереві неподалік смартфон із функцією віддаленого доступу. Виконавши завдання, він викликав таксі та поїхав на місцеву автостанцію, сподіваючись першим же рейсом втекти назад на Буковину.

Затримання та покарання

Правоохоронці спрацювали на випередження та схопили хлопця просто на автовокзалі. Під час обшуку в нього вилучили телефон із доказами спілкування з російськими кураторами, яких він знайшов через телеграм-канали в пошуках легкого заробітку.



Росіяни завербували підлітка в Україні / СБУ

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці запобігли серії вбивств у Запоріжжі. Там російські спецслужби завербували двох місцевих юнаків, які через сайти знайомств заманювали українських військових у засідки.