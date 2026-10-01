Про це повідомляє СБУ.

Як СБУ викрило агентів ФСБ?

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли серії замовних убивств у Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 18 та 19 років, яких завербувала російська спецслужба.

ФСБ планувала використати фейкові акаунти на сайтах знайомств. Через них агентам потрібно було заманювати українських військових на зустрічі.

На місці на військових мали чекати нападники. Один із них мав атакувати воїна ножем, а інший – знімати напад на телефон, щоб передати відео російським кураторам.

СБУ завчасно викрила цей план і затримала агентів, коли вони шукали місце для майбутньої засідки.

За даними слідства, спочатку молодики отримали від ФСБ "тестове" завдання. Вони стежили за автомобілем українських військових, після чого підпалили його. Після цього російські куратори доручили їм організувати серію вбивств. Зловмисники шукали місця для засідок, зокрема на околицях Запоріжжя та в гаражних кооперативах.

Для виконання завдання вони придбали ніж, змінний одяг і гумові рукавички. Під час обшуків у них також знайшли телефони з доказами контактів із ФСБ, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

У Запоріжжі викрили план ФСБ / СБУ

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині військовослужбовця, який працював агентом ФСБ та коригував російські удари по власному підрозділу. Зрадник служив кулеметником у бригаді безпілотних систем на Краматорському напрямку та передавав ворогу координати позицій українських військових.

Для збору інформації він позначав геолокації на картах і фотографував військові об’єкти зі свого смартфона. Також агент повідомляв російській спецслужбі про напрямки руху, бойові завдання та наслідки обстрілів українських позицій.

Контррозвідники викрили його на початковому етапі діяльності, після чого чоловіку повідомили про підозру.