Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про "крота в ЗСУ"?

СБУ викрила кулеметника у бригаді безпілотних систем, який виявився агентом ФСБ. Військовий наводив ворожі обстріли на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

Зрадник потрапив у поле зору ворога через один із телеграм-каналів, створених для пошуку романтичних стосунків. Після погодження на співпрацю він розпочав активну розвідувально-підривну діяльність проти Сил оборони.

Для збору відомостей зловмисник позначав геолокації українських позицій на інтерактивних гугл-картах і приховано фотографував військові об’єкти на камеру власного смартфона. Контррозвідка викрила військовослужбовця на початковому етапі шпигунської діяльності.

За даними слідства, фігурант передавав окупантам детальну інформацію про напрямки руху, бойові завдання та координати своєї роти. Крім того, він регулярно доповідав російській спецслужбі про наслідки ворожих атак по пунктах дислокації українських захисників уздовж лінії фронту.

Зрадника затримали "на гарячому" під час підготовки чергового звіту для російських кураторів. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами листування з представниками ФСБ.

Наразі слідчі оголосили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про поширення інформації щодо розташування Збройних Сил України. За цей злочин фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Водночас триває розслідування для додаткової кваліфікації дій зловмисника за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ на Харківщині. Ним виявився мобілізований електрик, який намагався коригувати ракетні удари по ремонтному батальйону безпілотних комплексів.