Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о "кроте в ВСУ"?

СБУ разоблачила пулеметчика в бригаде беспилотных систем, который оказался агентом ФСБ, который оказался агентом ФСБ. Военный наводил вражеские обстрелы на позиции своего подразделения, дислоцированного на Краматорском направлении.

Предатель попал в поле зрения врага через один из телеграм-каналов, созданных для поиска романтических отношений. После согласия на сотрудничество он начал активную разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны.

Для сбора сведений злоумышленник отмечал геолокации украинских позиций на интерактивных картах Google и скрытно фотографировал военные объекты на камеру собственного смартфона. Контрразведка разоблачила военнослужащего на начальном этапе шпионской деятельности.

По данным следствия, фигурант передавал оккупантам подробную информацию о направлениях движения, боевых задачах и координатах своей роты. Кроме того, он регулярно докладывал российской спецслужбе о последствиях вражеских атак по пунктам дислокации украинских защитников вдоль линии фронта.

Предателя задержали "на горячем" во время подготовки очередного отчета для российских кураторов. В ходе обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с представителями ФСБ.

В настоящее время следователи объявили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет о распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. За это преступление фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. В то же время продолжается расследование для дополнительной квалификации действий злоумышленника по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Что было известно ранее?

Напомним, что военная контрразведка СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ в Харьковской области. Им оказался мобилизованный электрик, который пытался корректировать ракетные удары, который пытался корректировать ракетные удары по ремонтному батальону беспилотных комплексов.