Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Які подробиці відомі у справі?

Затриманим виявився мобілізований військовослужбовець, який обіймав посаду майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів. Фігурант збирав для кураторів дані про пункти дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів оборонців Харківщини.

Зрадника завербували ще до призову до лав Збройних сил України. Для залучення чоловіка до співпраці російська спецслужба задіяла його родичку, яка мешкає в Росії.

СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ: дивіться відео

Спроба скоригувати удар по рембату

Слідство встановило, що агент намагався спрямувати російську ракетну атаку на ремонтний батальйон, де відновлюють українські безпілотні авіакомплекси. Щоб зберегти власне життя, він спланував виїхати з території військової частини під приводом візиту до лікарні.

Співробітники СБУ викрили планований злочин та затримали російського крота в службовому автомобілі безпосередньо під час виїзду з об’єкта. Паралельно військова контррозвідка провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських захисників.

Довічне ув'язнення за державну зраду

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого п'ять смартфонів, які той по черзі використовував для зашифрованого зв'язку з російським куратором.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно контррозвідка СБУ також запобігла замаху на російського опозиціонера та ветерана війни у Києві. Правоохоронці затримали агентку російських спецслужб, яка готувала збройну засідку біля спортклубу. Ціллю був росіянин, який із 2022 року воює на боці України, а нині очолює громадську організацію та працює тренером із кікбоксингу.