Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як агент коригував удари по інфраструктурі?

18-річний одесит потрапив у поле зору ворога після звільнення з поштового відділення, коли шукав швидких грошей у телеграм-каналах.

Слідство з'ясувало, що в серпні 2026 року молодик скоригував атаку реактивних російських безпілотників по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Окрім передачі координат цього важливого цивільного хабу, агент активно шукав бойові позиції української ППО та розвідував території місцевих оборонних підприємств.

Згодом за завданням кураторів він вирушив потягом до Дніпра, де оглянув і передав росіянам дані щодо ще кількох цілей.

Як СБУ затримувала російського агента: дивитись відео





Пізніше агента відрядили до Києва для організації замаху. Навпроти під'їзду визначеної жертви він встановив замасковану відеопастку: камеру спостереження разом із павербанком сховав у коробку з-під соку та старанно обклеїв корою дерева. За допомогою цього пристрою окупанти розраховували фіксувати точний розпорядок дня та маршрути киянина.

Аби забрати відзняті матеріали та відправити їх російським спецслужбам, підозрюваний приніс пристрій назад до тимчасового житла. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на гарячому саме перед передачею підсумкового звіту, вилучивши шпигунську техніку та мобільний телефон із доказами листування.



Затримання ворожого агента, який готував теракт / Фото СБУ

Що загрожує зловмиснику?

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд уже відправив фігуранта під варту без права на заставу, тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у столиці правоохоронці знешкодили двох рецидивістів, які планували знищити будівлі ТЦК. Також у Рівному контррозвідка затримала завербованого студента, який за схожою схемою сховав камеру спостереження в коробку з-під соку та намагався підірвати автобус із військовими.