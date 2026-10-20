Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція України.

Що відомо про зловмисників?

Ворожими агентами виявилися житель Чернігівщини, раніше судимий за вбивство, та його спільник із Сумської області. Обидва чоловіки відбували покарання в одній виправній колонії, де й познайомились.

Слідство з'ясувало, що зловмисники розглядали відразу кілька сценаріїв нападів на військові об'єкти. Вони вивчали можливість завдати удару по будівлях ТЦК з гранатомета, закидати їх бойовими гранатами чи пляшками з коктейлями Молотова або ж підірвати саморобними бомбами. До злочинної схеми фігуранти планували долучити ще й третього спільника.

Правоохоронці затримали рецидивістів: Фото СБУ та Нацполіції

Агенти ретельно готувалися до злочинів: вони об'їжджали місто на власному автомобілі та фільмували на телефони режимні споруди, перевіряючи розташування камер спостереження й пости охорони. Крім того, фігуранти заздалегідь прораховували шляхи втечі після здійснення підривів.

Правоохоронці схопили обох зловмисників на гарячому, коли ті проводили чергову дорозвідку біля потенційних цілей. Під час огляду їхнього авто виявили готову до використання бойову гранату.

Слідчі СБУ вже оголосили затриманим підозру в підготовці до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Суд відправив обох під варту без права на заставу – їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Третьому учаснику злочинної групи, який перебуває за кордоном, підозру повідомили заочно.

Докази злочинної діяльності підозрюваних: дивіться відео

Нещодавно контррозвідка СБУ затримала студента, завербованого російськими спецслужбами. Зловмисник хотів підірвати автобус з українськими військовослужбовцями у Рівному.