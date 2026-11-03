Наводив дрони на ППО: в Одесі затримали колишнього моряка за співпрацю з ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як агент ФСБ коригував удари по Одесі?

За інформацією СБУ, чоловік збирав дані про бойові позиції української протиповітряної оборони, щоб допомогти росіянам наводити на них реактивні безпілотники.

Для цього він пересувався Одесою та її околицями на велосипеді, приховано фотографуючи й знімаючи на відео місця розташування потенційних цілей.

Скрини переписки з російським агентом / Фото СБУ

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Слідство встановило, що російська спецслужба завербувала чоловіка після його списання із судна. Посередником став його знайомий – колишній одеський міліціонер, який виїхав до Росії.

Крім того, правоохоронці задокументували, що підозрюваний неодноразово висловлював підтримку кремлівському режиму серед свого оточення.

Що загрожує затриманому?

Співробітники СБУ завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення пунктів базування Сил оборони в районі його розвідувальної діяльності.

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Під час обшуків у чоловіка вилучили відеокамеру та смартфон, які, за версією слідства, він використовував для збору інформації та прихованого зв'язку з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в Одесі затримали російського агента, який встановлював GPS-трекери на бензовози. Тоді ворог планував вирахувати координати паливних баз для нанесення масованих ракетно-дронових ударів.