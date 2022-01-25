Ставка на непотріб

Здійснюючи окупацію Криму та Донбасу Росія використовала людей, які були ще менш відомі та впливові. Хто міг передбачити, що в Криму на перший план висунуть маргінального політика Аксьонова з рівнем підтримки 3%?

До теми СБУ має перевірити Мураєва максимально ретельно

У Донецьку та Луганську взагалі в якості виконавців використовували відвертий непотріб – шахраїв з МММ, бандитів, людей з психічними відхиленнями. Хто їх знав до 2014 року?

Пивний ларьок викликав у донечан більше поваги та співчуття, ніж якийсь Пургін чи Пушилін.

Отже, не треба дивуватися появі прізвища Мураєва. Все одно усі ці люди виконують лише декоративні функції, і насправді рішення на захоплених територіях приймають куратори з Москви.

Гибридний варіант

Я слабо вірю у відкрите повномасштабне вторгнення РФ. А от в те, що керівництво Росії має різні агресивні сценарії, які можуть передбачати захоплення нових територій у "гибридній" формі – як раз вірю охоче.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Цілком можуть спробувати діяти під прикриттям проксіформувань, як це вже відбулося у 2014 році.

Такий сценарій як раз передбачає пошук колаборантів. Тому Росія завжди шукала в Україні політиків, які могли б лобіювати інтереси Кремля, просувати вигідні йому наративи, а в разі чого – і попрацювати в окупаційній адміністрації. І це, звісно, не лише Медведчук.

Операція прикриття

Аргументація самого Мураєва про те, що він під санкціями Росії, а отже ніяк не може з нею співпрацювати, не заслуговує на увагу.

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Мураєв потрапив під санкції Кремля не за те, що він підтримує суверенітет України, а за те, що він конкурував з Медведчуком за право торгувати інтересами України в Москві, і Медведчук таким чином прибирав конкурента.

Якщо завтра Медведчук буде визнаний Кремлем неефективним – його легко замінять хоч на Мураєва, хоч на когось ще.

Очевидно, що СБУ має зараз реагувати на інформацію від британців щодо Мураєва, Волошина та їхнього оточення.