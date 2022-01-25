Ставка на непотріб
Здійснюючи окупацію Криму та Донбасу Росія використовала людей, які були ще менш відомі та впливові. Хто міг передбачити, що в Криму на перший план висунуть маргінального політика Аксьонова з рівнем підтримки 3%?
До теми СБУ має перевірити Мураєва максимально ретельно
У Донецьку та Луганську взагалі в якості виконавців використовували відвертий непотріб – шахраїв з МММ, бандитів, людей з психічними відхиленнями. Хто їх знав до 2014 року?
Пивний ларьок викликав у донечан більше поваги та співчуття, ніж якийсь Пургін чи Пушилін.
Отже, не треба дивуватися появі прізвища Мураєва. Все одно усі ці люди виконують лише декоративні функції, і насправді рішення на захоплених територіях приймають куратори з Москви.
Гибридний варіант
Я слабо вірю у відкрите повномасштабне вторгнення РФ. А от в те, що керівництво Росії має різні агресивні сценарії, які можуть передбачати захоплення нових територій у "гибридній" формі – як раз вірю охоче.
Цілком можуть спробувати діяти під прикриттям проксіформувань, як це вже відбулося у 2014 році.
Такий сценарій як раз передбачає пошук колаборантів. Тому Росія завжди шукала в Україні політиків, які могли б лобіювати інтереси Кремля, просувати вигідні йому наративи, а в разі чого – і попрацювати в окупаційній адміністрації. І це, звісно, не лише Медведчук.
Операція прикриття
Аргументація самого Мураєва про те, що він під санкціями Росії, а отже ніяк не може з нею співпрацювати, не заслуговує на увагу.
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Мураєв потрапив під санкції Кремля не за те, що він підтримує суверенітет України, а за те, що він конкурував з Медведчуком за право торгувати інтересами України в Москві, і Медведчук таким чином прибирав конкурента.
Якщо завтра Медведчук буде визнаний Кремлем неефективним – його легко замінять хоч на Мураєва, хоч на когось ще.
Очевидно, що СБУ має зараз реагувати на інформацію від британців щодо Мураєва, Волошина та їхнього оточення.