Агент "Євгеній"

Хороша – тому що вигадати менш сумісну з Україною та українцями персону, ніж "Євгєній", важко.

Гауляйтер Мураєв Проросійський хрін не солодший за проросійську редьку

Зробити гауляйтером людину, яка лише своїм габітусом перетворює найнейтральнішого українця на затятого бандерівця – це дивний план.

СБУ, до роботи

Погана – тому що попри всю любов до грошей та продажність Мураєв – ідейний ворог, який ненавидить цю країну і цю націю, тож може зробити багато зла, поки його не деактивують небайдужі громадяни в балаклавах.

Тому СБУ має перевірити інформацію британців максимально ретельно.

Що спільного у всіх агентів Кремля

Ниття Мураєва про те, що він під санкціями Росії, сприймати серйозно не варто, тому що ці санкції є наслідком внутрішьовидової боротьби між Мураєвим та Медведчуком за місце під кремлівським прутнем.

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А загалом дуже добре, що проросійські політики в Україні – або бридкі та миршаві, або відверто йо*нуті персонажі.

Хоча, з іншого боку, статус "апологета русского мира" передбачає саме такий набір ментально-фізіологічних вад.

Росія зробила ставку на Мураєва – дивіться відео