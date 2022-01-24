Агент "Євгеній"
Хороша – тому що вигадати менш сумісну з Україною та українцями персону, ніж "Євгєній", важко.
Гауляйтер Мураєв Проросійський хрін не солодший за проросійську редьку
Зробити гауляйтером людину, яка лише своїм габітусом перетворює найнейтральнішого українця на затятого бандерівця – це дивний план.
СБУ, до роботи
Погана – тому що попри всю любов до грошей та продажність Мураєв – ідейний ворог, який ненавидить цю країну і цю націю, тож може зробити багато зла, поки його не деактивують небайдужі громадяни в балаклавах.
Тому СБУ має перевірити інформацію британців максимально ретельно.
Що спільного у всіх агентів Кремля
Ниття Мураєва про те, що він під санкціями Росії, сприймати серйозно не варто, тому що ці санкції є наслідком внутрішьовидової боротьби між Мураєвим та Медведчуком за місце під кремлівським прутнем.
До теми Офіс Президента відреагував на дані британського МЗС про "зміну влади в Україні"
А загалом дуже добре, що проросійські політики в Україні – або бридкі та миршаві, або відверто йо*нуті персонажі.
Хоча, з іншого боку, статус "апологета русского мира" передбачає саме такий набір ментально-фізіологічних вад.
Росія зробила ставку на Мураєва – дивіться відео