"Внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Его вместе с Семеном Семенченко подозревают в организации деятельности частной военной компании.

Предварительную меру для Евгения Шевченко – содержание под стражей – отменили. На пересмотре меры пресечения настаивал сам Шевченко и его адвокат.

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Шевченко изменили меру пресечения

Коллегия судей Апелляционного суда города Киева признала безосновательными требования прокурора. Того, который требовал отменить залог и отправить Шевченко в СИЗО.

Суд оставил решение первой инстанции относительно меры пресечения без изменений и предоставил мне возможность отстаивать правду на свободе,

– написал Шевченко.

Напомним, что Печерский районный суд 26 марта избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 24 мая. Ему оставили альтернативу – возможность внесения залога в размере 5 миллионов гривен. В СМИ даже появилась информация, что этот залог за него был внесен.

Что известно о Шевченко

Шевченко стал одним из лиц добровольческого батальона "Донбасс" в соцсетях, где он публиковал свои описания окопных будней.

Участвовал в освобождении военнопленных. Автор роликов об участии подразделения в боевых действиях. Имел позывной "Писатель".

В 2020 – 2021 годах Шевченко дал несколько громких интервью и обвинил в коррупции уже окружение президента Зеленского.

В частности, заявил о сливе операции по задержанию боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" летом 2020 года.

Обвинения в участии в ЧВК он отвергает и говорит, что готов пройти проверку на полиграфе.

Дело Семенченко и Шевченко: коротко