Дело о ЧВК: "агента НАБУ" Шевченко оставили под домашним арестом
"Внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Его вместе с Семеном Семенченко подозревают в организации деятельности частной военной компании.
Источник:фейсбук Евгения Шевченко
Предварительную меру для Евгения Шевченко – содержание под стражей – отменили. На пересмотре меры пресечения настаивал сам Шевченко и его адвокат.
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Шевченко изменили меру пресечения
Коллегия судей Апелляционного суда города Киева признала безосновательными требования прокурора. Того, который требовал отменить залог и отправить Шевченко в СИЗО.
Суд оставил решение первой инстанции относительно меры пресечения без изменений и предоставил мне возможность отстаивать правду на свободе,
– написал Шевченко.
Что известно о Шевченко
- Шевченко стал одним из лиц добровольческого батальона "Донбасс" в соцсетях, где он публиковал свои описания окопных будней.
- Участвовал в освобождении военнопленных. Автор роликов об участии подразделения в боевых действиях. Имел позывной "Писатель".
- В 2020 – 2021 годах Шевченко дал несколько громких интервью и обвинил в коррупции уже окружение президента Зеленского.
- В частности, заявил о сливе операции по задержанию боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" летом 2020 года.
- Обвинения в участии в ЧВК он отвергает и говорит, что готов пройти проверку на полиграфе.
Дело Семенченко и Шевченко: коротко
- Служба безопасности Украины 24 марта 2021 года объявила о прекращении деятельности "частной военной компании".
- Евгения Шевченко и Семена Семенченко назвали ее основателями. В тот же день им объявили о подозрении.
- Их подозревают в возможной организации схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России. Это происходило вне таможенного контроля.
- Шевченко заявил, что не имеет никакого отношения к охранной компании, которую создал Семенченко.
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