Оккупанты продолжают притворяться, что украинцы с радостью ждали их на своей земле. Однако враги не могут получить поддержку гражданских, даже угрожая им обстрелами.

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Оккупанты агитируют за "русский мир" и обстреливают города

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские войска продолжают обороняться на занятом рубеже в Херсонской и Николаевской областях.

В оккупированных населенных пунктах не прекращается агитация местного населения за "русский мир", подготовка к фейковым референдумам и распространение информации, что весь Юг Украины уже охвачен эйфорией встречи "АсвАбАдителей",

– заметили защитники.

В то же время захватчики постоянно производят артиллерийско-минометные обстрелы этих же населенных пунктов.

Украинские подразделения продолжают наносить оккупантам потери, нанося ракетно-артиллерийские удары по их позициям. За сутки они поразили 7 целей. Потери врагов уточняются.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":