Окупанти продовжують вдавати, що українці з радістю чекали їх на своїй землі. Однак вороги не можуть отримати підтримки цивільних, навіть погрожуючи їм обстрілами.

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Окупанти агітують за "русскій мір" та обстрілюють міста

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські війська продовжують оборонятися на зайнятому рубежі в Херсонській та Миколаївській областях.

В окупованих населених пунктах не припиняється агітація місцевого населення за "русскій мір", підготовка до фейкових референдумів та розповсюдження інформації, що весь Південь України вже охоплений ейфорією зустрічі "АсвАбАдітелей",

– зауважили захисники.

Водночас загарбники постійно здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли цих самих населених пунктів.

Українські підрозділи продовжують завдавати окупантам втрат, завдаючи ракетно-артилерійських ударів по їхніх позиціях. За добу вони вразили 7 цілей. Наразі втрати ворогів уточнюються.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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