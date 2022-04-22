У злоумышленников ничего не удалось. Их обнаружили благодаря сознательным местным жителям.

К теме В Донецкой области "агитснаряд" оккупантов пробил крышу многоэтажки и разорвался на улице: видео

Злоумышленники агитировали устраивать сепаратистские митинги

В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения. Он преследовал цель расшатать ситуацию на Юге.

Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов,

– рассказали в Оперативном командовании "Юг"

Из-за сознательной патриотической позиции жителей южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур деятельность злоумышленников не имела успеха.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

Будет интересно – Кива попросил у Путина гражданство и политическое убежище