У злоумышленников ничего не удалось. Их обнаружили благодаря сознательным местным жителям.
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Злоумышленники агитировали устраивать сепаратистские митинги
В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения. Он преследовал цель расшатать ситуацию на Юге.
Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов,
– рассказали в Оперативном командовании "Юг"
Из-за сознательной патриотической позиции жителей южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур деятельность злоумышленников не имела успеха.
Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":
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