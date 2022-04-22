У зловмисників нічого не вдалося. Їх викрили завдяки свідомим місцевим жителям.

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Зловмисники агітували влаштовувати сепаратистські мітинги

На Одещині нейтралізували центр проросійського громадського об'єднання. Він мав на меті розхитати ситуацію на Півдні.

Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів,

– розповіли в Оперативному командуванні "Південь"

Через свідому патріотичну позицію жителів південних регіонів та ефективну контрдиверсійну роботу відповідних структур діяльність зловмисників не мала успіху..

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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