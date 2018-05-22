Аграмунт ушел из ПАСЕ, – Арьев
Депутат ПАСЕ от Испании и экс-президент ассамблеи Педро Аграмунт оставил свой пост.
Об этом глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.
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"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", – пояснил Арьев.
Источник: 24 Канал
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