Аграмунт пішов з ПАРЄ, – Ар’єв

Депутат ПАРЄ від Іспанії та екс-президент асамблеї Педро Аграмунт залишив свою посаду.

Про це очільник делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив у Facebook.

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"Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмунт взагалі вийшов з ПАРЄ після запровадження проти нього десятирічних санкцій за суттєві порушення Кодексу поведінки. Мінус один", – пояснив Ар’єв.

Нагадаємо, у квітні депутати Парламентської асамблеї Ради Європи висловили недовіру Педро Аграмунту та забрали в нього повноваження через співпрацю з Росією та поїздку до Сирії у березні разом із російськими депутатами.