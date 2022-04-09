Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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В области, по его словам, уже засеяно 40% полей. Все хорошо также с озимыми.

У нас есть нормальный стратегический запас – и зерна, и муки. И этого нам всем хватит для нового урожая. И не только нам, но и соседним областям. Все будет Украина!

– отметил Валентин Резниченко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в условиях, когда большинство украинских портов заблокировано из-за агрессии России, ведется работа по переориентированию экспорта продукции отечественных аграриев на железную дорогу.

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