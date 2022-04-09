Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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В області, за його словами, уже засіяли 40% полів. Все добре також з озиминою.

У нас є нормальний стратегічний запас – і зерна, і борошна. І цього нам усім вистачить до нового урожаю. І не тільки нам, а й сусіднім областям. Все буде Україна!,

– зазначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що в умовах, коли більшість українських портів заблоковано через агресію Росії, ведеться робота з переорієнтування експорту продукції вітчизняних аграріїв на залізницю.

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