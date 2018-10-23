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      Аграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевления кредитов, – Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Владелец одного из флагманов украинского аграрного сектора компании Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк рассказал о дотации аграриям, механизме их распределения и действительно необходимых шагах по поддержке украинского агросектора.

      Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

      Олег Бахматюк заявил, что его компания не получала в этом году ни копейки по этой программе. Более того, Олег Бахматюк считает эту модель нерабочей, и несправедливой для 80% участников рынка: "Справедливое распределение дотаций должно быть автоматическим и независимым от чиновника и бизнесмена. У нас работала не идеальная, но рабочая модель автоматического возврата НДС. И она устраивала почти всех. Ее сломали в угоду популизму, МВФ или еще почему. Зато сейчас предлагаются нерабочие модели, которые приводят к перекосам и массе инсинуаций. Поэтому, как по мне, надо или вернуться к автоматическому возврату, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка чем придумывать очередные ситуативные квазимодели".

      По мнению бизнесмена, 90% рынка выступает против нынешней модели и 100% рынка понимает, что главная проблема, которая мешает развиваться аграрному сектору экономики – распределение дотаций, инфраструктурные проблемы и поборы силовиков.

      "Мелкому фермеру надо дать возможность узаконить землю и урегулировать вопрос с рейдерством. Это для него большая помощь государства, чем мифическая дотация. Кроме того, я поддерживаю идею стимулирования выращивания КРС, когда государство дотирует каждую голову выращиваемого скота. Но эта идея пока, к сожалению, очень слабо заработала", – рассказал Олег Бахматюк. Бизнесмен считает – средства, которые государство выделяет на дотации в агросекторе, а это около 4 млрд грн, должны пойти на поддержку выращивания КРС и удешевление кредитов.

      Теги: МВФ НДС Олег Бахматюк Ukrlandfarming Агро 24
      Источник: 24 Канал
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